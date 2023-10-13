США передадут Эстонии 50 млн долларов из штрафов, полученных с Danske Bank(6)
В знак благодарности за сотрудничество в расследовании дела об отмывании денег Danske Bank Министерство юстиции США хочет передать Эстонии 50 млн долларов из наложенного на банк штрафа.
„Министр юстиции США Меррик Гарланд поблагодарил Эстонию как одного из лучших иностранных партнеров системы правосудия США. Он отметил, что мы приложили важные усилия для США как в расследовании дел об отмывании денег, так и в киберсфере“, - прокомментировал министр юстиции Эстонии Калле Лаанет после встречи со своим американским коллегой в Вашингтоне.
По утверждению министра юстиции США, принципиальное решение о разделе средств с Эстонией уже принято. Сейчас власти США занимаются техническими вопросами, подобного рода решения должны быть одобрены, в частности, Госдепартаментом США, а в некоторых случаях и Конгрессом.
По словам Лаанета, правовое сотрудничество с США продолжится, прежде всего, по вопросу привлечения российского руководства к ответственности за преступления агрессии в Украине. Также Эстония хочет укрепить сотрудничество с США в сфере судебной экспертизы и поддержке стран-партнеров в борьбе с коррупцией.
В декабре прошлого года по соглашению с Министерством юстиции США и Комиссией по ценным бумагам и биржам Danske Bank признал свою вину в отмывании денег и согласился выплатить в общей сложности почти 2 млрд долларов штрафов. В ходе международного сотрудничества в области правосудия эстонские прокуроры на протяжении нескольких лет помогали в расследовании нарушений, благодаря чему Danske Bank мог быть привлечен к ответственности за отмывание денег как в Дании, так и в США. Эстония и далее будет сотрудничать с США в борьбе с тяжкими преступлениями.
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