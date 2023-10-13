США передадут Эстонии 50 млн долларов из штрафов, полученных с Danske Bank

„Министр юстиции США Меррик Гарланд поблагодарил Эстонию как одного из лучших иностранных партнеров системы правосудия США. Он отметил, что мы приложили важные усилия для США как в расследовании дел об отмывании денег, так и в киберсфере“, - прокомментировал министр юстиции Эстонии Калле Лаанет после встречи со своим американским коллегой в Вашингтоне.

По утверждению министра юстиции США, принципиальное решение о разделе средств с Эстонией уже принято. Сейчас власти США занимаются техническими вопросами, подобного рода решения должны быть одобрены, в частности, Госдепартаментом США, а в некоторых случаях и Конгрессом.

По словам Лаанета, правовое сотрудничество с США продолжится, прежде всего, по вопросу привлечения российского руководства к ответственности за преступления агрессии в Украине. Также Эстония хочет укрепить сотрудничество с США в сфере судебной экспертизы и поддержке стран-партнеров в борьбе с коррупцией.

В декабре прошлого года по соглашению с Министерством юстиции США и Комиссией по ценным бумагам и биржам Danske Bank признал свою вину в отмывании денег и согласился выплатить в общей сложности почти 2 млрд долларов штрафов. В ходе международного сотрудничества в области правосудия эстонские прокуроры на протяжении нескольких лет помогали в расследовании нарушений, благодаря чему Danske Bank мог быть привлечен к ответственности за отмывание денег как в Дании, так и в США. Эстония и далее будет сотрудничать с США в борьбе с тяжкими преступлениями.

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