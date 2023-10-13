„В какой-то момент они сломаются“. Мартин Хельме рассказал, в чем цель EKRE

„Я не буду сейчас вдаваться в детали этого плана, но его центральный элемент - обструкция в Рийгикогу. В результате коалиция в конце концов устанет“, - сказал Хельме в четверг интервью передаче „Первая студия“ на телеканале ETV, передает RusERR.

„И если у них не будет аппетита, силы и мощи делать то, что они делали весной и продолжают делать сейчас, принося раскалывающие общество и делающие население беднее законопроекты, то в какой-то момент они сломаются. И если это правительство сменится, а новое образовать не удастся, то мы шаг за шагом будем ближе к внеочередным выборам“, - добавил оппозиционный политик.

По его словам, цель EKRE - развал нынешнего правительства и проведение внеочередных выборов.

Он также пообещал, что национал-консерваторы продолжат жесткую обструкцию в Рийгикогу, даже если другие оппозиционные партии от этой тактики откажутся.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.