„В какой-то момент они сломаются“. Мартин Хельме рассказал, в чем цель EKRE(3)
У Консервативной народной партии (EKRE) есть план как добиться того, чтобы в Эстонии прошли внеочередные парламентские выборы, заявил лидер этой политической силы Мартин Хельме.
„Я не буду сейчас вдаваться в детали этого плана, но его центральный элемент - обструкция в Рийгикогу. В результате коалиция в конце концов устанет“, - сказал Хельме в четверг интервью передаче „Первая студия“ на телеканале ETV, передает RusERR.
„И если у них не будет аппетита, силы и мощи делать то, что они делали весной и продолжают делать сейчас, принося раскалывающие общество и делающие население беднее законопроекты, то в какой-то момент они сломаются. И если это правительство сменится, а новое образовать не удастся, то мы шаг за шагом будем ближе к внеочередным выборам“, - добавил оппозиционный политик.
По его словам, цель EKRE - развал нынешнего правительства и проведение внеочередных выборов.
Он также пообещал, что национал-консерваторы продолжат жесткую обструкцию в Рийгикогу, даже если другие оппозиционные партии от этой тактики откажутся.
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