МВД в выходные ожидает наплыва украинских граждан из-за запрета пересекать эстонско-российскую границу(5)
С 16 октября Россия будет впускать на свою территорию граждан Украины из третьих стран только через два пункта пересечения границы – аэропорт „Шереметьево“ в Москве и КПП Лудонка в Псковской области.
В Министерстве внутренних дел Эстонии отмечают, что решение Москвы мало повлияет на работу эстонских пограничников, передает RusERR.
В то же время на границах ожидается наплыв украинцев, желающих воспользоваться последней возможностью и въехать в Россию до понедельника.
„На нашей практике российская сторона очень тщательно проверяет всех украинцев, кто хочет выехать из Эстонии и въехать в Россию. Это значит, что, скорее всего, образуются большие очереди. Не исключено, что не все, кто хочет до понедельника покинуть ЕС, успеют это сделать“, - сказал руководитель отдела политики гражданство и миграционной политики МВД Эстонии Янек Мяги.
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