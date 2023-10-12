ВИДЕО | В Украину отправится автомобиль скорой помощи. Деньги на него собирали верующие Эстонии

Церемонию освящения возглавил епископ Филипп Журдан. Он поделился с журналистом RusDelfi информацией, что благословляет транспорт в первый раз.

„Обычно церковь это делает тогда, когда ситуация критическая. А ведь эта машина будет спасать жизни, — рассказывает епископ. — Люди без лишних раздумий жертвовали средства на такой транспорт, потому что здесь все люди хотят помогать Украине. Каждый человек помогает, как может. Я сам лично думал, что сбор средств займет больше времени, но получилось быстрее“.

Средства на машину скорой помощи собрали в течение трех недель. Нашли транспорт в Финляндии: там оказалась приемлемой цена за такой автомобиль, а также и нашлись люди, которые быстро среагировали и смогли транспорт выкупить. „Собственно, поэтому сбор и начался, так как появилась в продаже именно эта машина. Наши друзья съездили, посмотрели, оценили ее состояние, переправили нам, — рассказывает отец Роман Ких. — Собрать средства получилось и правда очень быстро, потому что нам помогла католическая церковь“.

Отец Роман отмечает, что только за один день удалось собрать около двух тысяч евро. „В начале октября возле церкви прошла благотворительная ярмарка. Изначально мы хотели отблагодарить людей, которые постоянно помогают нам с самого начала войны. И вот только за один день такая сумма вышла. Потом люди донесли еще 500 евро. Я благодарен каждому за пожертвование“, — делится Ких.

Транспорт переправили в Эстонию, отремонтировали и подготовили к отправке. В субботу скорая помощь уедет в Ирпенский госпиталь. „Уже оттуда ее перенаправят в те места, где будет наибольшая нужда, — рассказывает отец Роман. — Скорая помощь, которая есть даже в прифронтовых местах, не всегда спасает только военных. Она нужна и мирным жителям. Пусть она помогает спасти жизни“.

Усилиями Украинской греко-католической церкви за этот год в Украину было отправлено двадцать восемь авто, но машина скорой помощи — впервые.