Капитан полиции: известно, что большинство колл-центров, из которых звонят мошенники, находится в Украине

Капитан полиции поведал о трех самых популярных схемах в мошенничестве. Это, по его словам, инвестиции, звонки от имени банка или полиции, а также рассылка сообщений от имени банка или служб доставки, содержащих ссылки.



Год назад особенно популярны были письма от имени полиции, однако работа по превенции таких преступлений дала результат, и „схему быстро свернули“.

Согласно статистике за последние 9 месяцев, потерпевших от вышеперечисленных самых популярных схем мошенничества насчитывается чуть больше 800 человек, а сумма ущерба - более 5 миллионов евро.

Больше всего, по словам сотрудника Пыхьяской префектуры, люди теряют деньги в мошеннических схемах инвестиций. В таких случаях суммы ущерба могут доходить до 100 и даже 200 тысяч евро.



Что известно о том, „куда ведут концы“? Где находятся колл-центры, из которых мошенники звонят жителям Эстонии?

По словам капитана, схема звонков началась с литовских тюрем. На тот момент эту схему использовали очень прямолинейно, никаким образом не пытались или не умели скрыть следы, откуда приходят звонки. Поэтому на тюрьмы вышли довольно быстро.

„На сегодняшний день используется интернетная телефония, которая очень затрудняет работу, - рассказывает Вячеслав. - Известно, что большинство колл-центров находится в Украине, это не секрет. Но получить какие-то нити, какие-то доказательства, чтобы указать на один или другой центр - это сложно. Можно сказать, что эту схему хорошо продумали и мошенники очень хорошо спрятали следы. Они прекрасно знают методы и тактику работы полиции, поэтому на всех этапах тщательно маскируются“.

В схемах мошенничества зачастую используются курьеры из Таллинна или Латвии, которые приезжают, чтобы забрать наличные деньги, а в дальнейшем в виде криптовалюты перевести мошенникам. Их полиция ловила и ловит. „Однако добраться до колл-центра, к сожалению, не представляется возможным так быстро, как хотелось бы“, - делится специалист.



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