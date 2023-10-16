Разработчик автоналога: в законопроекте есть конфликт с экологическими целями — старый дымящий дизель представляется самым разумным(10)
В законопроекте о введении в Эстонии автомобильного налога существует реальный конфликт между наполнением государственного бюджета и экологическими целями, и именно он приводит к тому, что наиболее выгодным представляется приобретение более старого и загрязняющего окружающую среду дизельного автомобиля, признает Мадис Абен, аналитик отдела фискальной политики Министерства финансов.
„Если бы это был чисто экологический налог, мы могли бы забыть обо всем остальном, забыть о платежеспособности людей и облагать налогом только тот выброс CO2, который указан в техническом паспорте. В этом случае электромобили облагались бы по нулевой ставке, если мы считаем, что их „след“ бесконечно меньше, чем у автомобилей, работающих на ископаемом топливе. В этом случае можно провести сравнение с акцизом на алкоголь, где мы также не говорим о платежеспособности алкоголика“, - сказал Мадис Абен в передаче „Autotund“ на портале Geenius.ee.