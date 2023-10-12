Руководитель Нарвского музея: надеюсь, что Вадим Орлов оставит политический популизм в стороне

– Когда депутат горсобрания Вадим Орлов, только что назначенный в совет Нарвского музея, публично заявляет, что о сложном положении музея депутаты узнавали лишь из прессы, это, конечно, не совсем так. Музей постоянно напоминал депутатам о том, что нуждается в дополнительном финансировании. Дотация, выделяемая музею городом, не менялась с тех самых пор, когда господин Орлов состоял в совете музея в 2013 году.

С 2021 года обсуждения о необходимости увеличения пособия музею активно велись и протоколировались в комиссии по культуре. Одновременно с этим музей обращался к городу с письменными ходатайствами о выделении дополнительных средств, что отражено в городском регистре документов.

Убеждена, что учреждение культуры, в ведении которого находятся амортизированные строения и обширные территории трех бастионов и парка, вправе рассчитывать на пересмотр и увеличение пособия от города хотя бы раз в три года.

Что касается обвинений персонала музея в некомпетентности по части ведения больших европейских проектов, то делать такие заключения можно лишь после основательного изучения финансовой отчетности или же после решений суда.

И в завершение: когда в 2021 году я вступила в должность члена правления целевого учреждения Нарвский музей, я приняла и весь багаж завершенных и текущих масштабных проектов, рассчитанных на условия стабильно растущей экономики.

По факту мы с советом имеем дело с кризисным управлением на фоне череды глобальных экономических и политических вызовов.

И хотя я допускаю, что громкие заявления иногда просто необходимы политикам, я все же надеюсь, что успешный маркетолог и бизнесмен Вадим Орлов оставит политический популизм в стороне и вместе с музейной командой будет искать согласующиеся с кодексом музейной этики решения для преодоления этих вызовов.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .