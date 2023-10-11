Бизнесмен и депутат Орлов уверен, что выведет Нарвский музей из кризиса

– За последние три месяца про проблемы Нарвского музея в прессе было очень много тревожных статей. Приведу лишь некоторые заголовки: "Во избежание банкротства Нарвский музей просит в срочном порядке выделить ему 1,1 млн евро“, "„Без паники, пожалуйста“ – в Нарве закрывается известный ресторан Rondeel“, "Нарвский музей вынужден сокращать сотрудников: концепция изменилась“. К огромному сожалению, руководство города в лице большинства депутатов узнавали о проблемах в музее только по публикациям в прессе. Наши коллеги, входившие ранее в состав совета музея, своевременно не информировали нас о критической ситуации.

Согласно уставу, основными целями ЦУ "Нарвский музей" являются представление и популяризация истории города Нарвы и региона, его архитектурного, культурного и природного наследия, а также обеспечение сохранения и развития Нарвской крепости и бастионов. Для достижения указанных в уставе целей как руководство, так и персонал музея должны обладать целым набором компетенций. Кроме сугубо специальных, связанных с обеспечением сохранения и представления общественности исторических ценностей, необходимо иметь компетенции в сфере маркетинга, управления персоналом, привлечения финансирования, написания и управления проектами, составления корректной финансовой отчётности. Ситуация, когда RTK требует вернуть более полумиллиона евро из-за некорректной реализации проекта, а также недостаток собственного финансирования во время реализации уже начатых проектов указывают на явный недостаток компетенции персонала музея в сфере планирования и проектной деятельности.