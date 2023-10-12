Компенсация за лечение зубов с нового года вырастет

В настоящее время все взрослые с медицинской страховкой имеют право на компенсацию лечения зубов в размере до 40 евро в год, при этом человек должен сам оплатить не менее 50% счета. Благодаря изменению компенсация увеличится с 40 евро до 60 евро с 1 января 2024 года.

Наряду с этим увеличится компенсация за лечение зубов для более уязвимых групп населения, то есть беременных женщин, матерей детей до года, пенсионеров по старости, людей с пониженной трудоспособностью, зарегистрированных безработных и получателей прожиточного пособия. Сейчас они имеют право на компенсацию стоматологических услуг в размере 85 евро в год с уменьшенным самофинансированием, составляющим 15% от суммы счета. В результате изменения размер компенсации для вышеупомянутых лиц с 1 января 2024 года увеличится до 105 евро в год.

Кроме того, правительство разрешит нуждающимся в протезах пожилым людям и людям с ограниченной трудоспособностью, помимо компенсации на протезы, использовать для приобретения протезов еще и компенсацию стоматологических услуг за три года. Ежегодно компенсацией за протезирование пользуются около 37 000 человек. Например, в случае тотального протезирования человек может не нуждаться в стоматологическом лечении, и тогда он сможет в трехлетний срок использовать для осуществления работ по протезированию 315 евро в дополнение к 260 евро (всего 575 евро), что с учетом цен на стоматологическое лечение покрывают почти половину стоимости новых тотальных зубных протезов.

На реализацию изменений Кассе здоровья потратит в общей сложности дополнительно 14,4 млн евро, от чего ежегодно будут выигрывать около 425 000 человек.

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