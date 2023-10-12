Госконтроль: если не реорганизовать тюрьмы, на их содержание будет ежемесячно уходить по 6600 евро в пересчете на одного заключенного

Если в 2023 году тюрьмы всё еще заполнены в среднем на 70%, то через десять лет, по нынешним прогнозам, они будут заполнены лишь на треть. В результате, по расчетам Госконтроля, стоимость содержания трех тюрем в пересчете на одного заключенного в месяц повысится к 2032 году с нынешних 2800 евро до 6600 евро.

По мнению Госконтроля, Министерство юстиции до сих пор не занималось повышением эффективности управления инфраструктурой имеющихся тюрем и ее адаптацией к меняющимся потребностям. Хотя тюремная система Эстонии за последние 20 лет была значительно модернизирована, на смену десяти устаревшим тюрьмам пришли три современные тюрьмы, ныне используемая площадь тюрьмы закрытого типа вскоре окажется слишком большой. В то же время потенциал использования открытой тюрьмы как более реабилитационного и экономичного для государства способа заключения не нашел применения в полной мере – например, в Таллиннской тюрьме открытого типа некоторое количество заключенных ожидает места, в то время как в Вируской тюрьме открытого типа имеется избыток мест. В тюрьме открытого типа заключенный может за пределами тюрьмы ходить на работу и делать покупки, пользоваться услугами, например, Эстонской кассы по безработице и т. д.

Госконтроль считает, что необходимо критически оценить целесообразность сохранения в работе всех подразделений. Если бы с помощью объектов недвижимости и персонала Таллиннской и Вируской тюрем обеспечивалось исполнение наказания в виде тюремного заключения для всех заключенных, то государство экономило бы, в случае закрытия Тартуской тюрьмы как старейшего и наиболее изношенного тюремного комплекса, за счет расходов на ее содержание по состоянию на 2023 год до 13 миллионов евро в год. К 2032 году, если бы хозяйствование ограничивалось только двумя тюрьмами, затраты на одного заключенного были бы более чем на тысячу евро ниже прогнозируемого уровня.