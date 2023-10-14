Экономика
14.10.2023, 08:07

Под налоговый удар попадут большие семьи: к цене недорогих семейных автомобилей добавится до 20% от их стоимости

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„Два дополнительных места повлекут за собой дополнительные 840 евро“
ФОТО: Aivar Pau | Delfi Meedia

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