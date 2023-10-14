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14.10.2023, 08:07
Под налоговый удар попадут большие семьи: к цене недорогих семейных автомобилей добавится до 20% от их стоимости
(61)
„Два дополнительных места повлекут за собой дополнительные 840 евро“
Айвар Пау
aivar.pau@delfi.ee
Евгения Парв
перевод
16
ФОТО:
Aivar Pau
|
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(61)
16
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