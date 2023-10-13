13.10.2023, 08:25
Пропавшая 13-летняя девочка нашлась
ФОТО: | Delfi Meedia
В четверг полиция просила помощи в выяснении местонахождения 13-летней Илене-Ренаты, которая ушла из дома в волости Ляэне-Харью.
Илене-Рената ушла из своего дома в поселке Румму 6 октября и не вернулась. Сообщалось, что девочка и раньше убегала из дома. Ее телефон был выключен, но она была активна в социальных сетях.
В пятницу утром пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Барбара Лихтфельдт сообщила, что девочка вернулась домой и с ней все в порядке.
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