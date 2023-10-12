Правительство: в ходе атак ХАМАС погиб гражданин Эстонии. Готов законопроект по использованию замороженных активов РФ на восстановление Украины(39)
В четверг в Доме Стенбока состоялась состоялась традиционная пресс-конференция правительства, в которой участвовали премьер-министр Кая Каллас, министр иностранных дел Маргус Цахкна и министр здоровья Рийна Сиккут.
Пресс-конференция началась с выступления Каи Каллас. Прежде всего премьер-министр коснулась темы повреждения газопровода.
Каллас сказала, что запасам газа ничего не угрожает, расследование началось. Премьер призвала воздержаться от спекуляций и подождать результаты расследования, которое ведет финская сторона.
„Я постоянно нахожусь в контакте с финским премьером. Мы обсуждали с руководством НАТО и ЕС возможности повысить уровень защиты инфраструктуры“, - сказала Каллас.
„Другая тема - последствия и ущерб от шторма. Я благодарю всех, кто участвует в борьбе с последствиями шторма. Это заставляет задуматься о том, чтобы у государства и людей были обеспечены запасы на такие случаи“, - сказала Каллас.
Премьер рассказала о встрече с премьер-министром Греции. „Мы продолжим помогать в охране границ ЕС в Греции от незаконной миграции. Я поблагодарила премьер-министра страны за поддержку Украины“, - сказала Каллас.
„Правительство приняло 8 решений. Мы пересмотрели планы правительства в связи с обструкцией в Рийгикогу, скорректировали программу передачи законопроектов правительства в парламент. Разработали и направили в Рийгикогу предложения по вопросу о том, как использовать замороженные активы для помощи Украины“, - сообщила Каллас.
Слово взял министр иностранных дел Маргус Цахкна. „В ходе атак ХАМАС погиб один гражданин Эстонии, мужчина. Исходя из защиты данных и интересов семьи мы не будем разглашать подробности. У человека двойное гражданство, в том числе и гражданство ЭР. Правительство следит за ситуацией на Ближнем Востоке. Разрабатываются планы эвакуации в случае необходимости граждан ЭР“, - сказал Цахкна.
По словам главы МИД, прямых данных о том, что Россия как-то связана с событиями в Израиле и Палестине, нет. Но нужно иметь в виду, что уход фокуса внимания с Украины играет на руку РФ.
„Могу четко сказать, что никакой военной опасности для Эстонии нет“, - отметил Цахкна с связи с событиями вокруг поврежденного в Финском заливе газопровода. „Мы не просили союзников о помощи, но мы знаем, что НАТО готово использовать свои возможности и усилить свое присутствие“, - сказал министр.
Далее Цахкна рассказал о переданном в Рийгикогу законопроекте об использовании замороженных российских активов на восстановлении Украины. „Надеюсь, Рийгикогу спокойно и основательно поработает над этим проектом, - подчеркнул Цахкна. - В Европе много об этом говорят, но нет юридических решений. Надеюсь, мы сможем разработать и применить такое решение, и это будет важным прецедентом“.
Министр здоровья Рийна Сиккут сообщила, что правительство рассмотрело вопросы компенсации на лечение зубов. Компенсация вырастет с 40 до 60 евро в год. Для отдельных групп населения - с 85 до 105 евро. Будет продолжена работа в этом направлении с тем, чтобы улучшить доступность стоматологической помощи.
Вопросы журналистов
Кая Каллас приветствовала решение властей Таллинна финансово помочь в сохранении Коплиской пожарной части. „Это богатое самоуправление“.
Кая Каллас сообщила, что идет работа и принимаются решения для повышения эффективности работ по ликвидации последствий шторма в части восстановления электроснабжения.
Вопрос о письмах с угрозами взрывом, которые получили сегодня многие учебные заведения. Кая Каллас: „Полиция занимается этой угрозой, выясняет, кто отправлял эти письма. Нужно сохранять спокойствие и дать полиции спокойно выполнять свою работу. Разумеется, о получении таких писем нужно информировать правоохранительные органы“.
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