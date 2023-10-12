Правительство: в ходе атак ХАМАС погиб гражданин Эстонии. Готов законопроект по использованию замороженных активов РФ на восстановление Украины

Пресс-конференция началась с выступления Каи Каллас. Прежде всего премьер-министр коснулась темы повреждения газопровода.

Каллас сказала, что запасам газа ничего не угрожает, расследование началось. Премьер призвала воздержаться от спекуляций и подождать результаты расследования, которое ведет финская сторона.

„Я постоянно нахожусь в контакте с финским премьером. Мы обсуждали с руководством НАТО и ЕС возможности повысить уровень защиты инфраструктуры“, - сказала Каллас.

„Другая тема - последствия и ущерб от шторма. Я благодарю всех, кто участвует в борьбе с последствиями шторма. Это заставляет задуматься о том, чтобы у государства и людей были обеспечены запасы на такие случаи“, - сказала Каллас.

Премьер рассказала о встрече с премьер-министром Греции. „Мы продолжим помогать в охране границ ЕС в Греции от незаконной миграции. Я поблагодарила премьер-министра страны за поддержку Украины“, - сказала Каллас.

„Правительство приняло 8 решений. Мы пересмотрели планы правительства в связи с обструкцией в Рийгикогу, скорректировали программу передачи законопроектов правительства в парламент. Разработали и направили в Рийгикогу предложения по вопросу о том, как использовать замороженные активы для помощи Украины“, - сообщила Каллас.

Слово взял министр иностранных дел Маргус Цахкна. „В ходе атак ХАМАС погиб один гражданин Эстонии, мужчина. Исходя из защиты данных и интересов семьи мы не будем разглашать подробности. У человека двойное гражданство, в том числе и гражданство ЭР. Правительство следит за ситуацией на Ближнем Востоке. Разрабатываются планы эвакуации в случае необходимости граждан ЭР“, - сказал Цахкна.

По словам главы МИД, прямых данных о том, что Россия как-то связана с событиями в Израиле и Палестине, нет. Но нужно иметь в виду, что уход фокуса внимания с Украины играет на руку РФ.