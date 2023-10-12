В ноябре в Таллинне возобновит работу трамвайный маршрут №5

Вице-мэр Таллинна Владимир Свет пояснил, что предыдущие месяцы показали интерес горожан к работе маршрута, соединяющего Копли и Пярнуское шоссе. „После того, как в октябре возобновилось трамвайное движение остальных линий, для маршрута №6 проблему стала представлять ограниченная вместимость конечной остановки “Тонди“, на которую стали прибывать сразу три трамвайных маршрута. Поскольку для увеличения вместимости этой конечной остановки недостаточно места, мы приняли решение возобновить работу трамвайного маршрута №5, который будет следовать в Вана-Лыуна, как и почти двадцать лет назад“, - сказал Свет.

„В последние годы в районах Пыхья-Таллинн и Веэренни были построены новые жилые районы, а также появилось множество новых рабочих мест. Мы хотим улучшить соединение этих районов, чтобы как можно больше людей могли пользоваться трамваями. Трамвайный маршрут №5 позволит улучшить соединение с районом Веэренни, он также удобен для учеников и работников Таллиннской общей гимназии. Нагрузка на перекресток с круговым движением Виру и эффективное использование подвижного состава по-прежнему являются вызовом, но маршрут №5 станет постоянным“, - пояснил вице-мэр.

Конечной остановкой маршрута станет „Вана-Лыуна“, она расположится рядом со скульптурой трамвая авторства художника Каареля Курисмаа. Павильон ожидания вскоре будет установлен и при необходимости там будут осуществлены другие работы. Также будут согласованы расписания движения трамваев, чтобы маршрут №5 удачно вписался в работу трамвайного движения столицы.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.