ФОТО | На Тоомпеа протестуют спасатели: команда Копли должна остаться

С 10:30 до 12:00 перед зданием Рийгикогу проходит митинг в поддержку команды.

„При нынешних темпах сокращений, в Пыхья-Таллинне без помощи останутся 60 тысяч человек. Это значительно снизит уровень обеспечения безопасности, и если мы добавим в это уравнение общую ситуацию в области гособороны и безопасности, прекращение работы команды совершенно неуместно“, — сказал глава Центра кризисных исследований Ханнес Нагель.

„Пыхья-Таллинн – это промышленная зона с высоким риском происшествий с тяжелыми последствиями. Кроме того, доступ к полуострову, полному деревянных построек, затруднен с точки зрения логистики, поэтому должна быть служба реагирования на месте“, — считает главное доверенное лицо профсоюза спасателей Калле Кооп.

В свою очередь, глава Пыхья-Таллинна Мануэла Пихлап отметила, что сокращение не может основываться только на количестве вызовов, необходимо учитывать и особенности региона. „Жители Пыхья-Таллинна, как и предприниматели, имеют равное право на жизненно важные услуги и чувство безопасности“.

Генеральный директор спасательной службы Марго Клаос недавно рассказала Delfi, что они рассматривают возможность закрытия пяти разных команд. „Закрытие спасательной команды Копли оказывает наименьшее влияние на оперативность. Окружающие команды перекрывают территорию, и помощь все равно прибудет минимум через 15 минут. В случае с другими вариантами невозможно было бы за 15 минут оказать услуги спасателей на этих участках“, - отметил Клаос.

Он заявил, что нагрузка спасательной команды Копли в Таллинне самая низкая.

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