Министр образования о ночной бомбовой угрозе: министерство не обязывает закрывать школы и детские сады(9)
Сегодня ночью в несколько учебных заведений Эстонии поступило сообщение об угрозе взрыва на русском языке. Министр образования заявила, что министерство не давало указаний закрывать учреждения.
По словам министра образования Кристины Каллас, школы и детские сады должны быть очень внимательными.
„Все угрозы всегда должны восприниматься серьезно“, - подчеркнула она.
По словам Каллас, министерство не обязывало учебные заведения сегодня закрывать свои двери, но к указаниям полиции следует прислушаться.
Глава коммуникационного отдела министерства Мари Аннус добавила, что если школа решила закрыться, она имеет на это право.
Сегодня около 2:30 во многие учебные заведения пришло электронное письмо, в котором на русском языке говорилось, что в 10:40 произойдет взрыв.
По данным полиции, письмо с угрозами представляет собой массовую волну спама.
„Несколько дней назад аналогичная волна угроз о взрыве прошла в Латвии. По оценке полиции, речь идет о масштабной волне спама, целью которой является нарушение работы учреждений“, - заявил глава оперативного отдела ДППО Хейго Рейнек.
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