Новости Эстонии
12.10.2023, 10:55

Министр образования о ночной бомбовой угрозе: министерство не обязывает закрывать школы и детские сады

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Кристина Каллас
Кристина Каллас
ФОТО: Marite Koppel | Delfi Meedia

Сегодня ночью в несколько учебных заведений Эстонии поступило сообщение об угрозе взрыва на русском языке. Министр образования заявила, что министерство не давало указаний закрывать учреждения.

По словам министра образования Кристины Каллас, школы и детские сады должны быть очень внимательными.

„Все угрозы всегда должны восприниматься серьезно“, - подчеркнула она.

По словам Каллас, министерство не обязывало учебные заведения сегодня закрывать свои двери, но к указаниям полиции следует прислушаться.

Глава коммуникационного отдела министерства Мари Аннус добавила, что если школа решила закрыться, она имеет на это право.

Сегодня около 2:30 во многие учебные заведения пришло электронное письмо, в котором на русском языке говорилось, что в 10:40 произойдет взрыв.

По данным полиции, письмо с угрозами представляет собой массовую волну спама.

„Несколько дней назад аналогичная волна угроз о взрыве прошла в Латвии. По оценке полиции, речь идет о масштабной волне спама, целью которой является нарушение работы учреждений“, - заявил глава оперативного отдела ДППО Хейго Рейнек.

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