Молодежь с 15 до 26 лет приглашают на бесплатный образовательный проект по созданию компьютерных видеоигр

InJam - это мероприятие, где молодежь в возврасте от 15 до 26 лет с помощью менторов за 2 дня смогут разработать прототип своей видеоигры. Команды из 3-5 человек приглашаются принять участие в этом увлекательном приключении с 3 по 4 ноября.

Команды должны состоять из молодых людей с различными интересами и компетенциями (программирование, игровой дизайн, визуальное и художественное творчество, музыка...). На мероприятии будет все для комфортного создания игр: увлекательная обстановка, классные менторы, снэки и подарки от спонсоров. „Мы предгалаем участникам попробовать сделать игры не только веселыми, но и образовательными. Общая тема джема это – ментальное здоровье“, - пишут организаторы.

Мероприятие финансируется программой Erasmus+ Европейской комиссии в сотрудничестве с Таллиннским Департаментом Образования. Проект представляет собой пространство для молодых людей, для развития навыков командной работы и творческих способностей. Так как на „джеме“ соберуться люди со схожими интересами и увлечениями, участие даст возможность найти себе новых друзей и знакомых.

На игровом джеме будет две категории участников:

Категория #𝟭: 15-19 лет

Категория #𝟮: 20-26 лет

Мероприятие начнется с официального открытия в пятницу 3 ноября и завершится церемонией награждения вечером 4 ноября. Организаторы покрывают обеды в оба дня. На джеме также будет зона отдыха с играми и закусками и призы для команд-победителей.

Регистрация команд открыта до 15.10.2023 по следующей ссылке:

https://forms.gle/pHcpigfAZygDn3bV6

Больше информации :

https://et.shokkin.org/open-injam-estonia-videogame-jam/

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