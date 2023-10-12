Elering: работа Balticconnector возобновится не раньше апреля

Глава коммуникационного отдела Elering Айн Кёстер сообщил, что точное время начала ремонта трубопровода назвать невозможно.

„Они начнутся как можно скорее, расследование еще продолжается“, - пояснил он.

По словам Кёстера, ремонт продлится не менее пяти месяцев, возобновление работы Balticconnector ожидается не раньше апреля.

„Мы являемся членом объединения, благодаря этой системе мы имеем более быстрый доступ к соответствующим технологиям и оборудованию“, — сказал Кёстер.

Второй владелец Balticconnector, финская газовая компания Gasgrid, подтвердил, что ближайшее возможное завершение ремонтных работ - начало апреля.

„На основании предварительных экспертных оценок можно предположить, что планирование ремонтных работ, мобилизация необходимого подводного оборудования и собственно ремонтные мероприятия, включая осмотр и ввод в эксплуатацию отремонтированного участка трубы, продлятся не менее пяти месяцев“, - приводят его слова на сайте Gasgrid.

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