Elering: работа Balticconnector возобновится не раньше апреля(7)
По словам представителей Elering, ремонт газопровода Balticconnector продлится не менее пяти месяцев.
Глава коммуникационного отдела Elering Айн Кёстер сообщил, что точное время начала ремонта трубопровода назвать невозможно.
„Они начнутся как можно скорее, расследование еще продолжается“, - пояснил он.
По словам Кёстера, ремонт продлится не менее пяти месяцев, возобновление работы Balticconnector ожидается не раньше апреля.
„Мы являемся членом объединения, благодаря этой системе мы имеем более быстрый доступ к соответствующим технологиям и оборудованию“, — сказал Кёстер.
Второй владелец Balticconnector, финская газовая компания Gasgrid, подтвердил, что ближайшее возможное завершение ремонтных работ - начало апреля.
„На основании предварительных экспертных оценок можно предположить, что планирование ремонтных работ, мобилизация необходимого подводного оборудования и собственно ремонтные мероприятия, включая осмотр и ввод в эксплуатацию отремонтированного участка трубы, продлятся не менее пяти месяцев“, - приводят его слова на сайте Gasgrid.
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