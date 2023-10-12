Экономика
12.10.2023, 19:50

ИНТЕРВЬЮ | Спецпредставитель ЕС по санкциям: Ремень привода путинской государственной машины стерся, но еще не порвался

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Ханс Х. Луйк
Raivo Vare
transiidiekspert
В Эстонии Дэвид О’Салливан (слева) встретился с представителями Министерства иностранных дел, в том числе с Йонатаном Всевиовым.
В Эстонии Дэвид О’Салливан (слева) встретился с представителями Министерства иностранных дел, в том числе с Йонатаном Всевиовым.
ФОТО: erakogu | Delfi Meedia

Ирландец Дэвид О’Салливан взвалил на свои плечи тяжелый груз. По его словам, российская государственная машина все больше теряет управление, пишет издание Delfi Ärileht.

Бывший министр и эксперт по транзиту Райво Варе и издатель Ханс. Х. Луйк взяли в оборот специального представителя Евросоюза по соблюдению санкций Дэвида О’Салливана, чтобы в числе прочего задать вопрос, почему мы не можем или не хотим использовать тактику США.

Дэвид О’Салливан, образно говоря, латает дыры в торговле, чтобы президенту России Владимиру Путину было сложнее и дороже воевать. Уже в третий раз О’Салливан полетит в Турцию, чтобы еще раз настоять на том, чтобы турецкие фирмы прекратили поставки российской военщине чипов и оптики. Однако большая часть этого товара попадает в Россию через Китай. В Пекин О’Салливан лететь не планирует, так как одни разговоры не помогут. Но Европа не одинока, плеть американских санкций бьет намного больнее. Почему же Европе не подходят те приемы, что использует США?

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