Бывший министр и эксперт по транзиту Райво Варе и издатель Ханс. Х. Луйк взяли в оборот специального представителя Евросоюза по соблюдению санкций Дэвида О’Салливана, чтобы в числе прочего задать вопрос, почему мы не можем или не хотим использовать тактику США.

Дэвид О’Салливан, образно говоря, латает дыры в торговле, чтобы президенту России Владимиру Путину было сложнее и дороже воевать. Уже в третий раз О’Салливан полетит в Турцию, чтобы еще раз настоять на том, чтобы турецкие фирмы прекратили поставки российской военщине чипов и оптики. Однако большая часть этого товара попадает в Россию через Китай. В Пекин О’Салливан лететь не планирует, так как одни разговоры не помогут. Но Европа не одинока, плеть американских санкций бьет намного больнее. Почему же Европе не подходят те приемы, что использует США?