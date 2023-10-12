Поправка в закон: работать за „зарплату в конверте“ в сфере строительства больше нельзя

Теперь строительные компании должны регистрировать основные строительные объекты, цепочку подрядов и сотрудников, допущенных к объекту, в среде электронных услуг Налогово-таможенного департамента (НТД). Целью обязательства является обеспечение честной конкуренции и сокращение налогового разрыва в строительной сфере.

На строительной площадке могут работать только люди, имеющие соответствующую квалификацию, в курсе работы которых генеральный подрядчик и государство, и которым выплачивается достойная заработная плата.

С октября строительные компании будут заказывать для своих сотрудников специальные смарт-карты, выдача которых начнется в ноябре, после чего они должны будут начать учет рабочего времени, проведенного на объекте. Принимать заказы на карточки и выдавать их станет выигравшая соответствующий тендер фирма Hansab AS.

Данные по цепочкам подрядов и продолжительности работ передаются в информационную систему, созданную НТД, в них содержится информация о заказчике строительных услуг, объекте строительства, используемой системе регистрации, генеральных/субподрядчиках и сотрудниках, работающих на объекте.

Это дает работнику чувство уверенности в том, что его рабочее время правильно учтено и что, помимо этого, уплачены обязательные налоги.

Электронная регистрация обязательна для объектов строительства, продолжительность строительства которых превышает 30 рабочих дней и на которых одновременно работают не менее 20 человек либо общий объем объекта составляет более 500 человеко-дней. Ежегодно это затронет около 1000 объектов.

Обязанность постановки на учет касается тех объектов, строительство которых начнется после 1 октября 2023 года или строительство которых продолжается, и ожидаемая дата завершения строительства - позднее 1 октября 2024 года.

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