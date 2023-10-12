СВОДКА ЗА СУТКИ | В Таллинне автомобиль без водителя прижал мужчину к стене дома, повредив ему ногу

В 7:03 утра на автобусной остановке Selle в Тарту 46-летняя женщина на автомобиле Renault Express сбила 43-летнюю женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу. Пострадавшая обратилась в больницу.

В 8:32 в Таллинне на улице Тульби, по предварительным данным, 55-летний мужчина припарковал свой автомобиль Toyota и вышел из него. По неизвестной причине автомобиль начал двигаться, и нога мужчины застряла между ним и стеной дома. Мужчину доставили в больницу.

В14:36 ​​в волости Вильянди на 44-м километре дороги Тарту – Вильянди – Килинги-Нымме 72-летний мужчина выехал на автомобиле Chrysler в кювет. Водитель был доставлен в больницу.

В 18:11, на улице Весивярава в Таллинне, на пешеходной дорожке, самокат, которым управлял 46-летний мужчина, наехал на 69-летнюю женщину. Пешехода доставили в больницу.

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