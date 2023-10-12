СВЕЖИЙ ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | Ветер снова усилится, ожидается гроза. Спасательный департамент рекомендует подготовиться

По информации на раннее утро четверга, активный циклон движется над Северной Карелией к Белому морю, и мы останемся в его штормовой юго-западной окраине. Погода будет пасмурная с прояснениями.

Во многих местах пройдет дождь, а в некоторых местах может быть гроза. Ветер юго-западный и западный, со скоростью 7-13, порывами до 20, на островах и побережье 13-19, порывами 25 м/с, на северном побережье до 22, порывами до 30 м/с, вечером повернет на северо-запад. Температура воздуха от 9 до 13 градусов.

В четверг утром и вечером могут быть грозы, их вероятность выше в Северной Эстонии.

Спасательный департамент рекомендует перед ураганом укрыть или убрать все незакрепленные во дворах предметы, обязательно держаться подальше от сбитых линий электропередачи и сообщать о них по инфотелефону Elektrilevi 1343, а о ситуациях, угрожающих жизни, в Центр тревоги по номеру 112.

Избегайте топить печь при сильном ветре – дымоход может работать в обратную сторону, т. е. если ветер очень сильный, он может превысить обычную тягу. Чтобы максимально комфортно справиться с осенними бурями, запаситесь едой и питьем на семь дней, а также альтернативными способами приготовления пищи.

Подробнее о том, какие запасы у вас должны быть на случай кризиса - по ссылке.

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