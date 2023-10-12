Образовательные учреждения Эстонии получили подозрительное письмо на русском языке с угрозой взрыва(30)
Около 2:30 ночи во многие учебные заведения пришло электронное письмо, в котором на русском языке говорилось, что сегодня в 10:40 в учреждении произойдет взрыв.
Директор школы Арду Юлле Пасса прочитала письмо утром, связалась с Центром тревоги и передала письмо в полицию. „Полиция дала директору право решать, откроются школа и детский сад или нет. Хотя я почти уверена, что это спам, мы с педагогами решили сегодня закрыть детский сад Арду“, - сообщила она родителям в письменном виде.
Пасса дала понять Delfi, что, по ее мнению, разумнее переоценить опасность. Она сообщила, что письмо написано на русском языке, а автором названа российская террористическая организация. Она добавила, что письмо пришло с адреса Gmail и в качестве получателей было указано множество учреждений.
Полиция сообщила, что письмо с угрозами взрыва на русском языке было разослано по электронной почте десяткам учреждений по всей Эстонии, включая школы и детские сады.
По текущей информации полиции, речь идет о масштабной волне спама.
„Несколько дней назад аналогичная волна угроз о взрыве прошла в Латвии. По оценке полиции, речь идет о масштабной волне спама, целью которой является нарушение работы учреждений. Полиция связывается с учреждениями, получившими это письмо, и работает над выяснением того, от кого исходили письма с угрозами“, - заявил глава оперативного отдела Департамента полиции и погранохраны Хейго Рейнек.
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