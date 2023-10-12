Покупателей дурят? Департамент выявил большое количество нарушений в рамках кампании „э-понедельник“

Из проверенных интернет-магазинов, 22 из них должны были указывать скидку от самой низкой цены за последние 30 дней, остальные либо не участвовали в „э-понедельнике“, либо промоакция не подпадала под регуляции (делались „привязанные“ предложения). Из этих 22 интернет-магазинов 14 не соблюдали правила демонстрации скидки.

Нарушения в целом делятся на три категории: скидка рассчитывалась от неправильной цены, акция „э-понедельник“ длилась более одного дня, или рекламировалась скидка на весь ассортимент товаров, хотя на самом деле акционные цены не распространялись на некоторые товары.

„Мы хотели бы напомнить продавцам, что акционная цена должна рассчитываться от самой низкой цены за 30-дневный период, поэтому при расчете предыдущей цены должны учитываться и скидки, действующие в течение 30-дневного периода. Кроме того, как известно, „э-понедельник“ - это однодневная акция, поэтому продажа товаров под эгидой „э-понедельника“ в течение нескольких дней может быть расценена как вводящая в заблуждение торговля. Мы также хотели бы обратить внимание на то, что условия акции должны соответствовать действительности: если скидка в -x% объявлена на все товары, а на некоторые товары она не распространяется, это также является примером ввода потребителя в заблуждение“, - отметила Хеллика Тедер, руководитель юридического подразделения отдела предпринимательства TTJA. „Если скидка предоставляется на все товары, то новая акционная цена должна рассчитываться от цены предыдущей скидки на товары, которая действовала в течение последних 30 дней“, - добавила она.