Полиция разыскивает водителя BMW, сбившего ехавшего на велосипеде ребенка

Утром во вторник, 10 октября, примерно в 8:20 водитель автомобиля BMW сбил ехавшего на велосипеде ребенка в поселке Лаагри. По словам очевидцев, возле дома по адресу Ванасилла теэ, 6B автомобиль BMW повернул направо и столкнулся с 10-летним мальчиком, который ехал на велосипеде. К счастью, ребенок в результате аварии серьезно не пострадал. После столкновения водитель автомобиля остановился, спросил у мальчика, все ли в порядке, но затем поехал дальше.

По словам следователя отдела по расследованию аварий Пыхьяской префектуры Айре Аскилейскири, в ситуации, когда одним из участников аварии является ребенок, о происшествии все равно следует сообщить по телефону 112. „Дети могут быть не в состоянии оценить свои возможные травмы, особенно после происшествия, которое их испугало. Поэтому скорая помощь в любом случае должна проверить состояние здоровья ребенка“, - напомнила Аскилейскири.

По словам очевидцев, за рулем был молодой человек со стрижкой ежик, одетый в черную толстовку с капюшоном. Его автомобиль - темно-зеленый BMW старой модели.

Полиция обращается с просьбой откликнуться всех, кто стал свидетелем аварии и помнит регистрационный номер автомобиля. Водителя машины, спровоцировавшего аварию, также просят связаться с полицией по адресу aire.askileiskiri@politsei.ee или по телефону 612 5693.

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