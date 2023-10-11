Полиция задержала 22-летнего молодого человека, подозреваемого в хранении большого количества экстази

Сотрудники полиции задержали в Пярнуском уезде 22-летнего молодого человека, которого подозревают в хранении большого количества экстази. Собранные улики позволяют предположить, что таблетки предназначались для дальнейшей перепродажи.

Информация о возможной торговле наркотиками в Пярнумаа поступила в полицию в апреле этого года. По словам начальника службы по расследованию наркопреступлений и борьбе с организованной преступностью Ляэнеской префектуры Ниголаса Саарнака, полиция в течение нескольких месяцев собирала информацию и улики и 28 сентября задержала 22-летнего жителя Пярнумаа, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков в крупном размере.

„Собранные во время расследования доказательства указывают на то, что молодой человек занимается передачей наркотиков в городе Пярну и других местах Пярнуского уезда. Во время задержания в находящемся в его пользовании автомобиле было обнаружено около 100 таблеток, экспресс-тест которых показал, что это могут быть таблетки экстази, содержащие запрещенное вещество МДМА. Обнаруженное опасное вещество, к счастью, теперь не попадет на улицы, и молодой человек не сможет получать криминальный доход“, - сказал Саарнак.

На следующий день после задержания, 29 сентября, прокуратура подала в суд ходатайство о заключении мужчины под стражу. Пярнуский уездный суд согласился с позицией прокуратуры и отправил молодого человека под стражу на два месяца. „У 22-летнего мужчины два действующих уголовных наказания, последнее из которых было назначено полгода назад за совершение преступления, связанного с наркотиками. Поэтому суд решил, что заключение под стражу - обоснованная мера, чтобы предотвратить совершение новых преступлений“, - уточнила прокурор Ляэнеской окружной прокуратуры Мерье Турьякас.