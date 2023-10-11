ЧП и криминал
11.10.2023, 20:02

ФОТО | В Вильяндимаа автомобиль вылетел в кювет, пожилой водитель госпитализирован

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Авария в Вильяндимаа
Авария в Вильяндимаа
ФОТО: Kenno Soo | Delfi Meedia

Как сообщает полиция, в среду в 14.35 в Центр тревоги поступило сообщение, что в деревне Лейе Вильяндиского уезда произошло дорожно-транспортное происшествие.

По первоначальной информации, автомобиль Chrysler двигался по шоссе Тарту - Вильянди - Килинги-Нымме, водитель не заметил приближающийся поворот и съехал с дороги в кювет, где столкнулся с дорожным ограждением.

В результате аварии пострадал находившийся за рулем 72-летний мужчина, его доставили в больницу.

Мужчина находился в машине один. Он был трезв, у него есть действующее водительское удостоверение.


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