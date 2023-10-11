ФОТО | В Вильяндимаа автомобиль вылетел в кювет, пожилой водитель госпитализирован

По первоначальной информации, автомобиль Chrysler двигался по шоссе Тарту - Вильянди - Килинги-Нымме, водитель не заметил приближающийся поворот и съехал с дороги в кювет, где столкнулся с дорожным ограждением.

В результате аварии пострадал находившийся за рулем 72-летний мужчина, его доставили в больницу.

Мужчина находился в машине один. Он был трезв, у него есть действующее водительское удостоверение.



