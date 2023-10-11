11.10.2023, 20:02
ФОТО | В Вильяндимаа автомобиль вылетел в кювет, пожилой водитель госпитализирован(2)
ФОТО: | Delfi Meedia
Как сообщает полиция, в среду в 14.35 в Центр тревоги поступило сообщение, что в деревне Лейе Вильяндиского уезда произошло дорожно-транспортное происшествие.
По первоначальной информации, автомобиль Chrysler двигался по шоссе Тарту - Вильянди - Килинги-Нымме, водитель не заметил приближающийся поворот и съехал с дороги в кювет, где столкнулся с дорожным ограждением.
В результате аварии пострадал находившийся за рулем 72-летний мужчина, его доставили в больницу.
Мужчина находился в машине один. Он был трезв, у него есть действующее водительское удостоверение.