Экономика
13.10.2023, 08:55

Рост минимальной зарплаты придется на сложное для предпринимателей время

 
Киллу Майдла
Киллу Майдла
ФОТО: ILMAR SAABAS | DELFI MEEDIA

По мнению руководителей гостиниц, сегодня минимальную зарплату получают очень мало работников, и из-за ее повышения рост цен не ускорится.

Профсоюзы достигли во вторник с работодателями договоренности о минимальной зарплате на 2024 год, она будет составлять 820 евро в месяц. Минималка вырастет на 95 евро (13%), это самый большой годовой рост за последние десятилетия.

Исполнительный директор Союза отелей и ресторанов Эстонии (EHRL) Киллу Майдла отметила, что рост минимальной зарплаты приходится на сложные для предпринимателей годы. В то же время минимальную зарплату получают всё-таки очень немного наёмных работников, в основном в регионах, где предпринимательство не дает большой прибыли.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии