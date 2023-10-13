Рост минимальной зарплаты придется на сложное для предпринимателей время

Профсоюзы достигли во вторник с работодателями договоренности о минимальной зарплате на 2024 год, она будет составлять 820 евро в месяц. Минималка вырастет на 95 евро (13%), это самый большой годовой рост за последние десятилетия.

Исполнительный директор Союза отелей и ресторанов Эстонии (EHRL) Киллу Майдла отметила, что рост минимальной зарплаты приходится на сложные для предпринимателей годы. В то же время минимальную зарплату получают всё-таки очень немного наёмных работников, в основном в регионах, где предпринимательство не дает большой прибыли.