Госсуд отменил разрешение на строительство завода по производству сланцевого масла в Ида-Вирумаа(9)
Государственный суд аннулировал выданное компании Enefit Power разрешение на строительство завода по производству масел, так как при выдаче разрешения были допущены ошибки в оценке воздействия на окружающую среду.
Компания Enefit Power AS (в то время она называлась Enefit Energiatootmine AS) подала 18 ноября 2019 года в горуправу Нарва-Йыэсуу (Ида-Вирумаа) ходатайство о разрешении на строительство в Аувере завода по производству сланцевого масла, которое горуправа и выдала 27 марта 2020 года.
Молдежная экологическая организация MTÜ Loodusvõlu обжаловала 26 апреля 2020 года в Тартуском административном суде разрешение на строительство, утверждая, что разрешение находится в противоречии с международными климатическими договоренностями, а также в связи с тем, что не было произведено соответствующей требованиям оценки воздействия завода на окружающую среду.
Государственный суд аннулировал разрешение на строительство
Как Тартуский административный, так и Тартуский окружной суды оставили жалобу экологов без удовлетворения. Однако своим сегодняшним решением Государственный суд отменил решения нижестоящих судов, удовлетворил жалобу некоммерческой организации и аннулировал оспариваемое разрешение на строительство.
По мнению Госсуда при решении о выдаче разрешения на строительство не были выяснены все важные факторы влияния на окружающую среду. Главная ошибка состояла в том, что совершенно без оценки было оставлено воздействие предприятия на зону гнездования птиц Пухату, входящую в природоохранную сеть Natura. Также ошибки были допущены в оценке влияния на природу фактора использования содержащей фенол воды. В то же время при выдаче данного разрешения на строительство климатическое воздействие завода было оценено адекватно.
Строительство завода останется незавершенным
Аннулирование разрешения на строительство означает, что продолжать строительство завода нельзя.
Так как строительство завода останется незавершенным и будущее недостроенного объекта неясно, Госсуд установил двухмесячный срок, в течение которого в порядке исключения могут быть выполнены такие работы, которые крайне необходимы для обеспечения безопасности и сохранности незавершенной стройки. Горуправа должна продолжить процедуру выдачи разрешения на строительство и исправить ошибки при оценке влияния на окружающую среду.
К тому же Госсуд подчеркнул, что важные вопросы, исходящие из конституционной обязанности по ограничению выброса парниковых газов, должен решать законодатель на доступной научной информации и международных обязательств Эстонии.
В свете Парижского соглашения по климату повышение средней глобальной температуры должно быть удержано на уровне значительно ниже 2°C, по возможности в пределах 1,5°C от доиндустриального уровня.
Суд отметил, что конституция обязывает эстонское государство вносить для достижения этой цели пропорциональный вклад.
Для этого в свою очередь нужно своевременно ввести реалистичную и юридически связывающую поэтапную и секторальную программу распределения выбросов для достижения климатической нейтральности. Отсутствие такой программы создаст в ближайшие годы в вопросах дозволенности многих видов деятельности большую неопределенность.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.