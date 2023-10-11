ПОДКАСТ | Доходы - ищем способы для их увеличения

Умение держать под контролем расходы несомненно является очень важным навыком в управлении личными финансами. Однако сокращению расходов быстро наступает потолок, иначе это превращается в экстремальную экономию, которая не является устойчивой практикой в долгий срок - быстро теряется мотивация и вкус к жизни. Поэтому, надо уже параллельно работать над тем, что не имеет потолка, а именно над увеличением доходов.

Для того чтобы понять, зачем “оно“ мне нужно, надо вернуться и пересмотреть свои цели, про которые мы говорили в первом выпуске подкаста. Кто из нас любит лишний раз напрягаться? Без четко сформулированных целей мы навряд ли захотим лишний раз вставать с дивана, поэтому не найдем и мотивацию двигаться вперед.

Значит ли, что для большего дохода надо больше работать? Оказывается, что не всегда. Важно понимать нюансы и возможности своей сферы, но не забывать, что просто работая много, можно получить не повышение дохода, а выгорание.

Если доход надо увеличивать, то первым делом надо сделать самому себе честную и объективную оценку - какой путь был пройден к сегодняшнему дню, какие новые навыки получилось приобрести, где я позиционируюсь как работник или специалист.

Понимая свой потенциал, ты сможешь проанализировать возможности, которые предлагает твоя сфера, и какие у тебя могут быть “пробелы“, мешающие тебе на пути к желаемой или более высокооплачиваемой должности.

Что такое синдром самозванца, почему с ним надо бороться? Выяснилось, что он преследует многих из нас. Разбираемся, что именно с ним можно сделать.

В подкасте мы также затрагиваем предпринимательство, обсуждаем то, что скрывается за любимой многими фразой “у меня просто нет на это времени“, как перестать прокрастинировать и начать действовать в нужном направлении.