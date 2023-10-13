Менеджер по продажам Topauto: непонятно, каким целям послужит автоналог. Автомобиль станет покупателям не по карману

„Нет сомнений в том, что автомобильный налог отразится и на поведении покупателей, и на цене автомобилей“, - сказал Эскор, отметив, что сама идея автомобильного налога кажется логичной, если вспомнить, что в Европе действует автоналог. Вопрос в том, чтобы люди, которые станут платить автоналог, имели какие-то преимущестава, например, за счет налога улучшилось качество автомобильных дорог. „Очевидно, что если с 2025 года введут автоналог, цена автомобиля для клиента заметно вырастет, а что касается того, на что пойдут эти средства, непонятно“, - сказал Эскор.