Серийный вор держал в страхе магазины города, но был пойман

По словам Юхана Айя, руководителя службы охраны Viking Security, недавно задержанный серийный вор, по сути, в последние месяцы держал в страхе многие магазины, поскольку проникал в них, вооружившись ножом, и действовал крайне нагло.

“В магазинах, где охрана включала только видеонаблюдение, все движения этого человека фиксировались, но было бы безответственно давать продавцам указание предотвратить кражу, поскольку это подвергло бы их серьезной опасности“, - сказал Айя.

Однако недавно серийный вор попытался совершить крупную кражу, на сумму более 100 евро, в продуктовом магазине, в котором имелся охранник.

"В Северной и Южной Эстонии действует единый центр видеонаблюдения, и информация о ворах оперативно передается между центром и магазинами. Аналитики выявляют людей, которые неоднократно пытаются совершить кражу, а наиболее опасных профессиональных воров сотрудники службы безопасности знают в лицо. Этого человека также сразу опознали, и охранник приступил к его задержанию“, - пояснил Айя.

Вор попытался скрыться, но охранник последовал за ним за пределы магазина, где вскоре подоспела подмога в лице полиции. Человека поймали и инициировали необходимые процедуры.

“Вершить закон будет суд, но, по моей оценке, совершенные им кражи, записанные на видео, могут стать основанием для уголовного наказания“, - предположил представитель охранной фирмы.

По его словам, так называемая карьера данного серийного вора началась более года назад.

"Мы видели вокруг него как минимум две группы воров. Первая развалилась, когда его в определенный момент задержали, но потом он организовал новую. Теперь эта опасность исчезла, по крайней мере на некоторое время. При этом видно, как на, так сказать, рынок по всей Эстонии выходят новые преступные группировки. Предприятия, да и все остальные, должны следить за своим имуществом“, — посоветовал он.

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