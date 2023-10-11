Полиция расследует изнасилование в бункере лесных братьев

В качестве подозреваемого задержан местный житель, 63-летний малый предприниматель. С санкции Пярнуского уездного суда он взят под стражу.

По словам пострадавшей, в отношении нее подозреваемый допустил летом и осенью пять случаев сексуального насилия. Один эпизод, по словам женщины, имел место в бункере лесных братьев в Рапламаа.

По мнению адвоката Меэлиса Массо, пострадавшей верить нельзя, так как женщина страдает маниями. Ранее она обвиняла в изнасиловании и избиении других людей.

Подозреваемый в изнасиловании мужчина своей вины не признает. „Я диабетик и десять лет являюсь импотентом, - заявил мужчина в Таллиннском окружном суде, где обжаловал свой арест. - Я не могу никого изнасиловать!“

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