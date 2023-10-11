ОБЗОР НОВОСТЕЙ | Куда делись деньги, пожертвованные Украине?
Свежий еженедельный обзор новостей в стране и мире за прошедшие дни уже на YouTube-канале RusDelfi. Лайки и комментарии приветствуются!
Шторм оставил без электричества десятки тысяч домохозяйств, ветер натворил много бед - https://rus.delfi.ee/a/120237924
Эстонские фигуристы на престижном турнире в Финляндии показали отличные результаты. - https://rus.delfi.ee/a/120237868
Белорус в Эстонии. Эстония не продлевает ВНЖ тату-мастеру из Беларуси - https://rus.delfi.ee/a/120237230
Укусила бывшего мужа. Женщина должна выплатить 6800 евро - https://rus.delfi.ee/a/120236970
Про деньги украинцам. Руководители проектов помощи украинцам рассказывают о странностях подозреваемого в хищении - https://rus.delfi.ee/a/120237119
Когда откроются новые магазины Lidl в Пыхья-Таллинне и Ласнамяэ? Рассмотрение детальных планировок затянулось - https://rus.delfi.ee/a/120237146
Новый законопроект. Несовершеннолетним скоро запретят солярии и нанесение татуировок. Не забыта и лжемедицина - https://rus.delfi.ee/a/120237170
ФОТО | Волк сделал подкоп, забрался в хлев и задрал 19 овец - https://rus.delfi.ee/a/120237043
Клиент разочарован: известный интернет-магазин выставил ему необоснованный счет - https://rus.delfi.ee/a/120237367
Дудь выпустил новое интервью, снятое на Сааремаа - https://rus.delfi.ee/a/120237306
Еще больше новостей у нас на сайте - https://rus.delfi.ee/
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.