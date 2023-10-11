Новости Эстонии
11.10.2023, 13:30

Эстонский сейсмолог: вблизи газопровода произошло сейсмическое событие, которое можно трактовать как разрыв или взрыв

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Сейсмолог Хейди Соосалу
Сейсмолог Хейди Соосалу
ФОТО: RAUNO VOLMAR | Delfi Meedia

Сейсмолог Эстонской геологической службы Хейди Соосалу подтвердила факт небольшого сейсмического события у трубы газопровода в Финском заливе. По ее словам, данные сочетаются с трактовкой норвежских сейсмологов, что речь, по всей видимости, идет о разрыве или взрыве.

Старший сейсмолог Хейди Соосалу сказала порталу Delfi в ночь на среду, что сейсмическое событие произошло 8 октября в 1.20 по эстонскому времени.

„По времени и сейсмической локализации оно условно совпадает с имеющейся на сегодняшний день информацией о возникновении повреждения газопровода“, - отметила Соосалу.

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