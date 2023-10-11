Эстонский сейсмолог: вблизи газопровода произошло сейсмическое событие, которое можно трактовать как разрыв или взрыв

Сейсмолог Эстонской геологической службы Хейди Соосалу подтвердила факт небольшого сейсмического события у трубы газопровода в Финском заливе. По ее словам, данные сочетаются с трактовкой норвежских сейсмологов, что речь, по всей видимости, идет о разрыве или взрыве.