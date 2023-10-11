11.10.2023, 13:30
Эстонский сейсмолог: вблизи газопровода произошло сейсмическое событие, которое можно трактовать как разрыв или взрыв(8)
ФОТО: | Delfi Meedia
Сейсмолог Эстонской геологической службы Хейди Соосалу подтвердила факт небольшого сейсмического события у трубы газопровода в Финском заливе. По ее словам, данные сочетаются с трактовкой норвежских сейсмологов, что речь, по всей видимости, идет о разрыве или взрыве.
Старший сейсмолог Хейди Соосалу сказала порталу Delfi в ночь на среду, что сейсмическое событие произошло 8 октября в 1.20 по эстонскому времени.