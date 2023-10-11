Рихо Юхтеги покинет пост командующего Кайтселийтом

„На сегодняшний день я являюсь самым возрастным действующим военнослужащим. В какой-то момент необходимо завершить смену поколений. Если я последний динозавр, то ему пора дать мне уйти, а молодым предоставить возможность продолжить дело“, - сказал 59-летний Юхтеги в интервью ERR, фрагмент которого в среду был опубликован на новостном портале ERR.ee.

Юхтеги является одним из основателей Кайтселийта, в составе которого в 1991 году началась его офицерская карьера.

В 1991-1993 годы он работал в Тартумаа начальником полицейского подразделения, а в 1991 году, во время Августовского путча вместе с членами дружин Кайтселийта из Тартуского уезда участвовал в операции по защите Тоомпеа, целью которой было воспрепятствовать захват парламента и здания правительства со стороны советских вооруженных подразделений.

В 1993 году Юхтеги сыграл важную роль в урегулировании Егерского кризиса, когда он был назначен командиром объявившей о неповиновении Ляэнемааской добровольной егерской роты, затем Юхтеги более десяти лет служил в военной разведке, дважды участвовал в операциях НАТО в Афганистане, работал военным атташе в Грузии. С 2012 года руководил подразделениями по спецоперациям.

Нового командующего должно будет назначить правительство по предложению руководителя Сил обороны Мартина Херема.

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