Новости Эстонии
11.10.2023, 14:31

ГРАФИК | Кого народ хочет видеть в премьерском кресле? Рейнсалу догнал Каллас, Кылварта поддерживают преимущественно неэстонцы

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Каю Каллас и Урмаса Рейнсалу поддержало одинаковое количество участников опроса, по 21%.
Каю Каллас и Урмаса Рейнсалу поддержало одинаковое количество участников опроса, по 21%.
ФОТО: Kiur Kaasik | Delfi Meedia

Поддержка Михаила Кылварта среди эстонцев по сравнению с поддержкой его предшественника Юри Ратаса крайне мала, пишет Eesti Päevaleht.

Премьер-министр Кая Каллас, рейтинг которой благодаря ее триумфу на выборах в апреле достиг целых 39%, похоже, пошел на спад. К тому времени, когда разразился скандал, ее поддержка из-за непопулярных решений правительства, включая повышение налогов, уже упала до 25%. Как и рейтинг Партии реформ в целом.


Первый месяц скандала лишил Каллас еще 5% поддержки, которая сократилась до 20%.

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