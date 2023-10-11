ГРАФИК | Кого народ хочет видеть в премьерском кресле? Рейнсалу догнал Каллас, Кылварта поддерживают преимущественно неэстонцы

Премьер-министр Кая Каллас, рейтинг которой благодаря ее триумфу на выборах в апреле достиг целых 39%, похоже, пошел на спад. К тому времени, когда разразился скандал, ее поддержка из-за непопулярных решений правительства, включая повышение налогов, уже упала до 25%. Как и рейтинг Партии реформ в целом.