Места встреч засекречены: пережившие насилие в детстве могут получить бесплатную помощь

Группы MTÜ EESTI SV TUGIGRUPID действуют уже более четырех лет.

Первая группа поддержки для взрослых, переживших сексуальное насилие в детстве, начала свою деятельность в 2019 году. Группу возглавили сексолог Рита Холм и психолог Эвелин Кала, прошедшие соответствующее обучение и получившие опыт работы в соответствующих группах в Финляндии. Шаблон был взят из деятельности финского партнера по сотрудничеству Delfins Ry, имеющего более чем 30-летний опыт работы в этой сфере.

На сегодняшний день в Эстонии работает три группы поддержки в Таллинне, две - в Тарту, и по одной в Пайде и Пярну, а также онлайн-группа для людей с ограниченными физическими возможностями и мам с младенцами.

"В группах около 100 активных участников, их число постоянно меняется, исцелившиеся участники, которые больше не нуждаются в поддержке, уходят, а их место занимают новые ищущие помощи", - рассказала RusDelfi сексолог Рита Холм.

По словам Риты Холм, проект дает всем нуждающимся возможность получить помощь. "Это очень важно, поскольку не у всех есть финансовая возможность платить дорогим терапевтам и ездить за помощью в Таллинн и Тарту. Посещение группы поддержки бесплатное. Мы получаем финансовую помощь от местных самоуправлений, а также от отдельных жертвователей. Особенно важна была помощь организации Aitame Eestit, благодаря которой нам удалось сохранить таллиннские группы. Любой желающий может сделать пожертвование через среду Armastan aidata".

Как рассказала Рита Холм, встречи проводятся раз в месяц, кроме января и августа, когда действуют зимняя школа и летний лагерь. Таким образом, члены всех групп имеют возможность познакомиться друг с другом. На этих больших мероприятиях, кроме массы полезной деятельности, есть возможность получить помощь от ведущих терапевтов Эстонии.