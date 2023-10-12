Места встреч засекречены: пережившие насилие в детстве могут получить бесплатную помощь(1)
Знали ли вы, что в Эстонии работает аж восемь групп поддержки для людей, переживших сексуальное насилие в детстве? Правда, в основном на эстонском языке в Таллинне, Тарту, Пярну и Пайде. Организаторы групп поддержки очень надеются, что удастся открыть такую группу на русском языке в Ида-Вирумаа.
Группы MTÜ EESTI SV TUGIGRUPID действуют уже более четырех лет.
Первая группа поддержки для взрослых, переживших сексуальное насилие в детстве, начала свою деятельность в 2019 году. Группу возглавили сексолог Рита Холм и психолог Эвелин Кала, прошедшие соответствующее обучение и получившие опыт работы в соответствующих группах в Финляндии. Шаблон был взят из деятельности финского партнера по сотрудничеству Delfins Ry, имеющего более чем 30-летний опыт работы в этой сфере.
На сегодняшний день в Эстонии работает три группы поддержки в Таллинне, две - в Тарту, и по одной в Пайде и Пярну, а также онлайн-группа для людей с ограниченными физическими возможностями и мам с младенцами.
"В группах около 100 активных участников, их число постоянно меняется, исцелившиеся участники, которые больше не нуждаются в поддержке, уходят, а их место занимают новые ищущие помощи", - рассказала RusDelfi сексолог Рита Холм.
По словам Риты Холм, проект дает всем нуждающимся возможность получить помощь. "Это очень важно, поскольку не у всех есть финансовая возможность платить дорогим терапевтам и ездить за помощью в Таллинн и Тарту. Посещение группы поддержки бесплатное. Мы получаем финансовую помощь от местных самоуправлений, а также от отдельных жертвователей. Особенно важна была помощь организации Aitame Eestit, благодаря которой нам удалось сохранить таллиннские группы. Любой желающий может сделать пожертвование через среду Armastan aidata".
Как рассказала Рита Холм, встречи проводятся раз в месяц, кроме января и августа, когда действуют зимняя школа и летний лагерь. Таким образом, члены всех групп имеют возможность познакомиться друг с другом. На этих больших мероприятиях, кроме массы полезной деятельности, есть возможность получить помощь от ведущих терапевтов Эстонии.
"Встреча группы длится 2,5 часа. Каждая встреча посвящена конкретной теме, связанной с сексуальным насилием и его последствиями. Руководители групп знакомят с темой, после чего следует обсуждение. Места встреч засекречены, и все сказанное в группе остается в группе, поскольку есть свои правила, которые координатор группы объясняет перед вступлением, а также отвечает на все интересующие вопросы. В группу допускаются люди всех возрастов от 18 лет – верхнего возрастного ограничения нет", - говорит Рита Холм. На данный момент самому младшему участнику нашей группы 20 лет, а самому старшему – 64.
Важно понимать, что сексуальному насилию в детстве могут подвергаться люди обоих полов, поэтому в группу, разумеется, ждут и мужчин.
Сексолог подчеркивает, что сексуальное насилие происходит не только тогда, когда имело место проникновение. Сексуальное насилие – это также онлайн-преследование, принуждение ребенка смотреть порно или мастурбировать, а также любые действия сексуального характера в отношении ребенка.
„Выздороветь от последствий сексуального насилия можно, но для этого нужно проявить любовь и бережное отношение к себе. На мой взгляд, самое страшное после насилия происходит в голове человека. Сильно выражены самообвинение и стыд. С ними нельзя оставаться наедине. Необходимы профессиональная помощь, группы поддержки и опора близких“ , - приводит сексолог слова пережившей насилие Маарет Каллио из книги "Oon silla Jossain mun“.
Вступить в группы поддержки (в том числе и мужскую) можно, написав на адрес: podderzhim.rus@gmail.com
По словам организаторов, они очень надеются запустить работу Ида-Вируской группы уже в феврале. Но для этого необходимо, чтобы сами пережившее насилие в детстве люди заявили о себе, написав координаторам.
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