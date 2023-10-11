ФОТО | Таллинн выражает поддержку народу Израиля(1)
Таллинн временно изменил цветовое решение освещения светодиодных столбов на площади Вабадузе, окрасив их в цвета флага Израиля, чтобы выразить поддержку народу Израиля и осудить террористические атаки, направленные против мирного населения.
Вице-мэр Бетина Бешкина от имени Таллинна выразила глубокие соболезнования родным и близким погибших и пострадавших. «Таллинн выражает поддержку народу Израиля. В результате атак группировки ХАМАС погибли или получили ранения тысячи мирных жителей, в том числе дети. В плену находятся сотни человек, осуществлены бомбардировки жилых домов и других гражданских объектов. Людей лишили чувства безопасности, на них нападают в их домах. Атакам ХАМАС нет никакого оправдания, и Таллинн поддерживает Израиль и его право на защиту страны и своего населения“, - сказала Бешкина.
Седьмого октября палестинская группировка ХАМАС начала войну с Израилем, совершив массированный ракетный удар, участники группировки вторглись на территорию Израиля, атаковали военные базы и взяли в заложники мирных жителей.
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