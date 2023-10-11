Народная обсерватория пятый день без света и тепла, местные жители спят в уличной одежде, чтобы не замерзнуть

После шторма, обрушившего на Эстонию в выходные, электричество пропало во многих регионах страны. Но включение, как оказалось, произошло еще не везде. Пятый день Народная обсерватория в деревне Муналаскме все еще находится без света. В таком же положении — половина населенного пункта. У второй части электричество все же есть — именно так размещены линии передач, отмечают местные жители. Почему пятый день нет электричества, как долго люди будут обходиться без света, а обсерватория — нести убытки? В материале RusDelfi.