Народная обсерватория пятый день без света и тепла, местные жители спят в уличной одежде, чтобы не замерзнуть(3)
После шторма, обрушившего на Эстонию в выходные, электричество пропало во многих регионах страны. Но включение, как оказалось, произошло еще не везде. Пятый день Народная обсерватория в деревне Муналаскме все еще находится без света. В таком же положении — половина населенного пункта. У второй части электричество все же есть — именно так размещены линии передач, отмечают местные жители. Почему пятый день нет электричества, как долго люди будут обходиться без света, а обсерватория — нести убытки? В материале RusDelfi.
"Электричество появилось. На пару минут"
„Надо сказать, для поселков в Харьюмаа жить без электричества стало привычным явлением. Чуть подул ветер сильнее обычного — жди сообщения об отключении, — рассказывает RusDelfi Владимир Гоман, основатель Народной обсерватории. — Иногда поломку устраняют оперативно, в течение нескольких часов или в течение дня. Несколько раз приходилось ждать дольше. Но в этот раз все мыслимые сроки вышли“.
По словам Владимира, отключение произошло еще в субботу, 7 октября в 16:30. "Тогда я посмотрел по карте отключений, что проблема во многих местах, — отмечает основатель обсерватории. — В воскресенье нашу же проблему так и не решили. Приехала бригада, я им объяснил ситуацию, что вечером в обсерватории состоится экскурсия для группы людей. Приедут взрослые и дети, некоторые из них планировали эту поездку за месяц до встречи. Ребята покопались в трансформаторной, и электричество появилось. На пару минут. Бригада уехала, и свет снова пропал. Зато включилось освещение улицы“.