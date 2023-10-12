Часть одиноких пенсионеров не получили ежегодное пособие в 200 евро. Как так?

Татьяна* делится с RusDelfi своим разочарованием. 69-летняя одинокая пенсионерка свои, как ей казалось, положенные 200 евро, не получила. Для женщины это буквально трагедия, потому что с новыми ценами на продукты жизнь ее сильно усложнилась. "Я еще с лета ждала октября, зная, что мне перечислят эту помощь, ведь я живу одна, а в конце октября у меня день рождения, юбилей. И в кои-то веки я решила позвать гостей и организовать небольшой праздник", - почти плача, рассказывает Татьяна.