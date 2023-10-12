Часть одиноких пенсионеров не получили ежегодное пособие в 200 евро. Как так?(28)
Октябрьскую пенсию проживающие одиноко пенсионеры ждут с особенным нетерпением. Именно в октябре государство выплачивает тем, у кого пенсия меньше определенного размера (в этом году меньше 720 евро) пособие размером в 200 евро. С одним условием - пенсионер должен быть зарегистрирован единственным жителем жилого помещения.
Татьяна* делится с RusDelfi своим разочарованием. 69-летняя одинокая пенсионерка свои, как ей казалось, положенные 200 евро, не получила. Для женщины это буквально трагедия, потому что с новыми ценами на продукты жизнь ее сильно усложнилась. "Я еще с лета ждала октября, зная, что мне перечислят эту помощь, ведь я живу одна, а в конце октября у меня день рождения, юбилей. И в кои-то веки я решила позвать гостей и организовать небольшой праздник", - почти плача, рассказывает Татьяна.
Женщина нашла информацию о пособии на страничке социального департамента, и ей казалось, что она соответствует всем критериям. Живет одна, получает пенсию всего 550 евро...
Но все оказалось не так просто, и многие пенсионеры, которые надеялись на эту помощь, остались не у дел, потому что не учли важный нюанс.