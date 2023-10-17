Быстрее всего цены будут падать на вторичном рынке: маклер рассказала о том, как рост Euribor влияет на стоимость жилья в Таллинне

Рост Euribor завершился?

„По прогнозу Swedbank, цикл повышения процентных ставок Европейским центральным банком завершился, и ставки останутся на текущем уровне до второго квартала следующего года. Это означает, что ставка Euribor, которая является основой кредитных договоров, сейчас очень близка к своему пику.

Если посмотреть на столичный рынок квартир, на котором совершается почти 40% всех сделок Эстонии, то можно увидеть, что происходит умеренная коррекция цен. Хотя средняя цена квартир и показывает только замедление, картина, вероятно, искажается тем, что в статистику добавляются квартиры в новостройках