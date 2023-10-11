ЧП и криминал
11.10.2023, 12:15

КаПо провела новый обыск в Bigbank и получила криптоключ, который должен пролить свет на скандальное дело

 (1)
Парвель Пруунсильд
Парвель Пруунсильд
ФОТО: Illustratsioon: Toom Tragel | Delfi Meedia

Полиция безопасности (КаПо) и прокуратура добыли криптографический ключ, с помощью которого можно получить доступ к данным на компьютере банкира Парвеля Пруунсильда. Также прокурор подтвердил, что досудебное разбирательство вышло на финишную прямую.

Прокурор Лыунаской окружной прокуратуры Герд Раудсепп подтвердил Delfi, что в рамках уголовного дела, по которому вице-мэр Тарту Прийт Хумал подозревается в нарушении ограничения на деятельность, а Парвель Пруунсильд - в содействии нарушению ограничения на деятельность, был проведен дополнительный обыск в связанном с Пруунсильдом финансовом учреждении с целью получения криптоключа, необходимого для доступа к данным ноутбука Пруунсильда, поскольку по запросу КаПо учреждение его не выдало.

Как пояснил прокурор, в день предъявления подозрения при обыске дома Пруунсильда был изъят ноутбук, на котором могут находиться улики, подтверждающие или опровергающие нарушение ограничения на деятельность.

Оставить комментарий Читать комментарии (1)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии