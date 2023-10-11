11.10.2023, 12:15
КаПо провела новый обыск в Bigbank и получила криптоключ, который должен пролить свет на скандальное дело(1)
ФОТО: | Delfi Meedia
Полиция безопасности (КаПо) и прокуратура добыли криптографический ключ, с помощью которого можно получить доступ к данным на компьютере банкира Парвеля Пруунсильда. Также прокурор подтвердил, что досудебное разбирательство вышло на финишную прямую.
Прокурор Лыунаской окружной прокуратуры Герд Раудсепп подтвердил Delfi, что в рамках уголовного дела, по которому вице-мэр Тарту Прийт Хумал подозревается в нарушении ограничения на деятельность, а Парвель Пруунсильд - в содействии нарушению ограничения на деятельность, был проведен дополнительный обыск в связанном с Пруунсильдом финансовом учреждении с целью получения криптоключа, необходимого для доступа к данным ноутбука Пруунсильда, поскольку по запросу КаПо учреждение его не выдало.