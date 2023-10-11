В Харьюмаа в столкновении грузовика и легковушки пострадали трое детей

В 01:43 поступило сообщение об аварии на 28 км шоссе Таллинн-Пярну-Икла в Харьюмаа, где столкнулись грузовой автомобиль DAF FT XF под управлением 61-летнего мужчины и автомобиль Renault Megane под управлением 33-летней женщины. Находившиеся в Renault восьмилетний мальчик и шестилетняя и пятилетняя девочки были доставлены в больницу. Точные обстоятельства аварии устанавливаются.

В 07:37 произошла авария на 11 км шоссе Таллинн-Нарва в волости Йыэляхтме в Харьюмаа, где 37-летний мужчина из-за гололеда потерял контроль над управлением автомобиля Suzuki Jimny, в результате чего транспортное средство перевернулось через крышу. Водителя доставили в больницу.

В 13:42 произошла авария в деревне Патасте в Тартумаа, где 67-летний мужчина потерял контроль над управлением легкового автомобиля Lada 21063, в результате чего транспортное средство съехало с дороги. Находившуюся в автомобиле 66-летнюю женщину доставили в больницу.

В 17:57 произошла авария возле Сууса, 3 в Таллинне, где 45-летний мужчина не справился с управлением велосипеда и врезался в дерево. Пострадавшего доставили в больницу.

В 21:45 произошла авария на виадуке Раквере по адресу Куузику, 14 в Раквере, где 65-летний мужчина на легковом автомобиле Mercedes-Benz ML 350 врезался сзади в легковой автомобиль Chrysler Pacifica, которым управляла 35-летняя женщина. От полученного удара Chrysler Pacifica врезался сзади в легковой автомобиль Seat Tarraco, который в свою очередь врезался в легковой автомобиль Toyota RAV4, а тот в легковой автомобиль Audi A6. Все четыре машины, кроме Mercedes, в связи с дорожными работами стояли в очереди и ждали, когда можно будет поехать. Водителя Seat Tarraco - 23-летнюю женщину - доставили в больницу, водитель Chrysler позже обратилась к медикам самостоятельно.

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