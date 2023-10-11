Рейтинги партий: EKRE вырывается вперед, Партия реформ тормозит, у Isamaa - новый рекорд

Согласно последним результатам, EKRE поддерживают 23,1%, Партию реформ - 23%, Isamaa - 16,7% имеющих право голоса граждан, сообщает Rus.err.ee.

По сравнению с результатами совокупных опросов за предыдущие 4 недели (с 4 сентября по 2 октября) поддержка Партии реформ снизилась на 1,4 процентных пункта. Популярность EKRE минимально увеличилась, а рейтинг Isamaa, который растет седьмую неделю подряд, достиг новой рекордной отметки за всю историю опросов Norstat - 16,7%.

На четвертом месте осталась Центристская партия, популярность которой снизилась с 15,3% до 14,9%; рейтинг Социал-демократической партии вырос с 10,2% до 10,5%, а поддержка Eesti 200 снизилась с 6,4% до 6,3%.

На данный момент, согласно данным Norstat, коалиционные партии (реформисты, Eesti 200, соцдемы) поддерживают 39,8% респондентов, а оппозиционные - 54,7%.

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