Синоптики вынесли для всей Эстонии штормовое предупреждение

Первый уровень означает, что при определенных условиях погода может быть опасной. Жителей страны просят учитывать этот факт и следить за прогнозом погоды.

Сегодня днем будет преимущественно облачно. Местами дожди. Ветер южный и юго-западный 6-13, порывами до 18, на островах и побережье 10-15, порывами 22, днем ​​на островах и в районе Рижского залива до 24 м/с. Температура воздуха 10..15°С.

Согласно прогнозам, в последующие дни ветер усилится до 27 м/с.

Четверг, 12.10:

Ночью: начиная с северо-запада облачность уменьшится, дожди станут более редкими. Утром переменная облачность. Местами пройдут дожди, на северном побережье существует опасность гроз. Ветер юго-западный, западный 7-12, порывами до 18, на островах и побережьях 11-17, порывами до 25 м/с, утром во внутренней части страны временно ослабнет. Температура воздуха 6..11°С.

Днем: Переменная облачность. Во многих местах пройдет дождь, возможна гроза. Ветер юго-западный и западный 7-13, порывами до 20 баллов, на островах и побережьях 13-19, порывами до 27 м/с. Температура воздуха 9..13°С.

Пятница, 13.10:

Ночью: В начале ночи переменная облачность. Во многих местах пройдет дождь, возможны грозы. После полуночи начиная с северо-запада облачность рассеется, и вероятность дождя уменьшится. Ветер юго-западный и западный 6-12, порывами до 18, на островах и побережье западный и северо-западный 13-19, порывами до 27 м/с, после полуночи постепенно ослабеет. Температура воздуха 4..9, на побережье до 11°С.

Днем: Малая и переменная облачность, во второй половине дня облачно с прояснениями. Местами дождь. Ветер юго-западный и западный 5-11, порывами 14, на побережье 7-12, порывами до 18 м/с, вечером сменится южный. Температура воздуха 10..13°С.

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