Кая Каллас: торговля с Россией в ЕС должна быть прекращена(55)
Премьер-министр Кая Каллас обсуждала 10 октября на рабочей встрече с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом двусторонние отношения Эстонии и Греции, российскую агрессию против Украины, миграцию, адаптацию к изменениям климата, расширение Европейского союза и промежуточный обзор европейского бюджета.
По словам премьер-министра Каи Каллас, Эстония и Греция во многом похожи как небольшие морские государства, расположенные рядом с большими соседями. "Мы понимаем друг друга, мы сильные союзники в НАТО и сотрудничаем как хорошие партнеры в ЕС. Как приграничные страны Евросоюза Эстония и Греция понимают как геополитические угрозы, так и вызовы, возникающие из-за миграционного давления", — сказала Каллас.
На встрече с Мицотакисом Каллас подчеркнула, что Эстония продолжит помогать Греции в управлении миграцией. “Мы уже много лет помогаем защитить морскую границу Греции, участвуя в операциях Frontex, и будем продолжать эту работу“, - заявила Каллас. Она добавила, что справиться с миграционным давлением еще сложнее из-за того, что мы сталкиваемся с режимами, которые намеренно используют миграцию для давления на Европейский союз.
Премьер-министры осудили и нападение на Израиль., "То, что происходит в Израиле, показывает, насколько необходимы сотрудничество и единство демократических стран. Безопасность не является самоочевидной. Никто никогда не должен просыпаться от ракетных обстрелов. Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким погибших. Эстония поддерживает Израиль", — подчеркнула Каллас.
Премьер-министр Каллас поблагодарила премьер-министра Греции за решительную поддержку Украины, а также за поддержку единства ЕС и санкций. "Россия продолжает свою агрессию, военные преступления и массовые зверства на Украине. Мы должны продолжать помогать Украине и еще больше повышать цену войны для России. Нам нужны новые сильные санкции и нам нужно найти способы сократить количество случаев уклонения от санкций. Позиция Эстонии заключается в том, что торговля с Россией должна быть прекращена в ЕС и существенно сокращен транзит через третьи страны. Нам также необходимо ограничить доходы России от энергетики. Важно, чтобы было найдено решение по использованию замороженных российских активов для компенсации военного ущерба Украине", - добавила Каллас.
На встрече премьер-министры Эстонии и Греции также говорили о дальнейшем расширении Евросоюза. "В дискуссиях о расширении необходимо больше подчеркивать то, что мы все получим от расширения в политическом, экономическом и социальном плане. В то же время мы как союз также должны подготовиться к расширению", — сказала Каллас. "Надеюсь, что Украина сможет выполнить условия и по крайней мере по ним мы примем положительное решение на Европейском совете в декабре о начале переговоров о вступлении", - добавила она.
Говоря о бюджете Евросоюза, премьер-министр Каллас отметила необходимость недвусмысленно подчеркнуть, что Европа будет продолжать поддерживать Украину в военном и экономическом плане до тех пор, пока это необходимо, а также будет повышать ее обороноспособность и устойчивость к кризисам. "Война, обороноспособность, миграционный кризис, различные стихийные бедствия - это темы, которые не были столь заметными в момент формирования бюджета и требуют большего совместного внимания".
Цифровое сотрудничество двух стран также обсуждалось на встрече премьер-министров. "В ноябре прошлого года мы говорили с премьер-министром Греции в Таллинне об электронных рецептах. Я рада, что в этом плане есть сдвиги, и надеюсь, что скоро эстонский цифровой рецепт можно будет использовать в Греции и наоборот. Я также пригласила греческих экспертов в Эстонию, чтобы они ознакомились с нашей цифровой судебной системой", - сказала премьер-министр.
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