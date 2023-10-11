Кая Каллас: торговля с Россией в ЕС должна быть прекращена

По словам премьер-министра Каи Каллас, Эстония и Греция во многом похожи как небольшие морские государства, расположенные рядом с большими соседями. "Мы понимаем друг друга, мы сильные союзники в НАТО и сотрудничаем как хорошие партнеры в ЕС. Как приграничные страны Евросоюза Эстония и Греция понимают как геополитические угрозы, так и вызовы, возникающие из-за миграционного давления", — сказала Каллас.

На встрече с Мицотакисом Каллас подчеркнула, что Эстония продолжит помогать Греции в управлении миграцией. “Мы уже много лет помогаем защитить морскую границу Греции, участвуя в операциях Frontex, и будем продолжать эту работу“, - заявила Каллас. Она добавила, что справиться с миграционным давлением еще сложнее из-за того, что мы сталкиваемся с режимами, которые намеренно используют миграцию для давления на Европейский союз.

Премьер-министры осудили и нападение на Израиль., "То, что происходит в Израиле, показывает, насколько необходимы сотрудничество и единство демократических стран. Безопасность не является самоочевидной. Никто никогда не должен просыпаться от ракетных обстрелов. Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким погибших. Эстония поддерживает Израиль", — подчеркнула Каллас.

Премьер-министр Каллас поблагодарила премьер-министра Греции за решительную поддержку Украины, а также за поддержку единства ЕС и санкций. "Россия продолжает свою агрессию, военные преступления и массовые зверства на Украине. Мы должны продолжать помогать Украине и еще больше повышать цену войны для России. Нам нужны новые сильные санкции и нам нужно найти способы сократить количество случаев уклонения от санкций. Позиция Эстонии заключается в том, что торговля с Россией должна быть прекращена в ЕС и существенно сокращен транзит через третьи страны. Нам также необходимо ограничить доходы России от энергетики. Важно, чтобы было найдено решение по использованию замороженных российских активов для компенсации военного ущерба Украине", - добавила Каллас.