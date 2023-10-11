Кая Каллас: поставкам газа в Эстонию и интернету ничего не угрожает. Но мы очень серьезно относимся к произошедшему

По словам премьер-министра, поставкам газа в Эстонию или международному интернет-соединению ничто не угрожает, но и Эстония, и Финляндия очень серьезно относятся к инцидентам и делают все возможное для выяснения обстоятельств. Поставки газа обеспечиваются за счет собственных ресурсов Эстонии и через Латвию, а неисправность подводного кабеля связи не влияет на интернет-услуги, добавила премьер-министр.

„Я нахожусь в тесном контакте с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо, и сегодня во время телефонного разговора мы обсудили дальнейшие шаги. Центральная криминальная полиция Финляндии возбудила следствие о возможной диверсии на газопроводе Balticconnector, поскольку утечка произошла в экономической зоне Финляндии. Эстония также возбудила уголовное расследование по поводу неисправности кабеля связи“, - сказала Каллас.

Обе страны проинформировали союзников по НАТО и государства-члены Европейского Союза об инцидентах. У премьер-министра Каллас состоялись телефонные разговоры с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, главой Европейского совета Шарлем Мишелем и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. "Мы обсудили необходимость и возможности усиления защиты критически важной инфраструктуры в Балтийском море“, - сообщила премьер-министр.

Правительство обсудит случившееся также на кабинетном совещании в четверг.

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