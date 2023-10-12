Новости Эстонии
12.10.2023, 10:35

ИНТЕРВЬЮ | Студентка педагогического факультета: я получу степень магистра, но это добавит мне только 100 евро к зарплате. Оно того не стоит

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Студентка педагогического факультета: меня мотивирует учиться тот факт, что я могу участвовать в развитии будущего поколения.
Студентка педагогического факультета: меня мотивирует учиться тот факт, что я могу участвовать в развитии будущего поколения.
ФОТО: Fotor|Maria Ševtšuk | Delfi Meedia

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