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12.10.2023, 10:35
ИНТЕРВЬЮ | Студентка педагогического факультета: я получу степень магистра, но это добавит мне только 100 евро к зарплате. Оно того не стоит
(9)
Мария Шевчук
maria.sevtsuk@delfi.ee
12
Студентка педагогического факультета: меня мотивирует учиться тот факт, что я могу участвовать в развитии будущего поколения.
ФОТО:
Fotor|Maria Ševtšuk
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