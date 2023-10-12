Экономика
12.10.2023, 16:45

Департамент начинает проверку практики ценообразования в продуктовых магазинах

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Narva Lidl
Narva Lidl
ФОТО: Екатерина Конакова | Delfi Meedia

Департамент конкуренции проверит, являются ли методы ценообразования в розничных магазинах Эстонии разумными и справедливыми. По словам главы Департамента по конкуренции Эвелин Пярн-Ли розничные цены выросли значительно больше, чем цены производителей, пишет Delfi Ärileht.

Различные исследования, проведенные в Европе, показывают, что цены на продукты питания в 2022 и 2023 годах росли исключительно быстро и резко, причем рост цен, как утверждается, шел быстрее, чем инфляция. Теперь Департамент конкуренции планирует выяснить, являются ли цены в продуктовых магазинах справедливыми и прозрачными.

По словам представителя департамента Эвелин Пярн-Ли, ряд других ведомств в Европе, таких как австрийский или британский, проводят аналогичный анализ своего рынка.

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