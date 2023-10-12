Департамент начинает проверку практики ценообразования в продуктовых магазинах

Различные исследования, проведенные в Европе, показывают, что цены на продукты питания в 2022 и 2023 годах росли исключительно быстро и резко, причем рост цен, как утверждается, шел быстрее, чем инфляция. Теперь Департамент конкуренции планирует выяснить, являются ли цены в продуктовых магазинах справедливыми и прозрачными.